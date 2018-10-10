女友月討51萬還偷120萬消失 他不放棄愛頻喊話：回來吧！

2018-10-10 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名張姓男子和陳姓女友在8月開始同居後，陳女就不斷用各種理由向他要錢，短短一個月就要了51萬，張男為了討陳女歡心，都會儘量滿足陳女，但陳女似乎還是不滿足，在本月初私自拿了張男的120萬元後就消失，讓張男很是痛心，頻喊話希望陳女回來。

據《東森新聞》報導，張男和陳女至今交往1年多，8月開始正式同居，感情看似更進一步，但沒有工作的陳女卻開始向張男要錢，「媽媽的房租錢」、「陳女兒子的補習費」，以各種理由光是8月底到9月底，就成功從張男那得到51萬元，張男還另外贈送陳女金項鍊、iPhone 8花了10萬元，百般討好陳女。

本月2日，張男帶孩子去上學，陳女趁機拿走張男放在家中的120萬元就不知去向，張男回家發現陳女連個人物品都帶走，像是鐵了心要走了，令張男很是痛心，張男心急傳訊問陳女，哀求陳女回家，只見陳女冷淡回應「那你願意改變嗎？我跟你說過，我不喜歡你做的事」，隨後就避不回應。

張男說，母親年邁、患有重度失能，目前在護理之家安置，被陳女拿走的120萬是老母親的醫療費，現在人財兩失，令張男難以接受，和陳女同居後家中的經濟都是由張男負擔，心甘情願為陳女付出，卻換來陳女無情的對待，想不透為何陳女會這樣對他，但張男還是對陳女抱著希望，「只要她願意，我還是會給她機會」。