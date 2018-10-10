揪團炒竹南1戶慘跌600萬！「帥過頭」被控擺爛

帥過頭集資買房，吸引許多投資客。（資料照）

2018-10-10 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕知名房地產投資客「帥過頭」黃家進，在網路揪團集資買房，不過多名投資者控訴，指黃4年前稱台積電將在竹南設廠，揪團在當地買房，房價卻從原本一戶1400多萬，跌到800多萬，暴跌4成，投資人要求黃依照合約付房貸及利息，黃卻不善後，且繼續在網路上炒作竹南房產，眾買家憤而準備提告詐欺。

《鏡週刊》報導，多名集資購買竹南「真程典藏」4層樓透天建案的買家爆料，4年前帥過頭以台積電設廠為誘因，鼓吹他們集資買房，合約到期後，房價卻大跌4成。週刊調查，11名投資人4年前經帥過頭牽線，集資不到400萬元，以1400多萬的價格買了一戶，但因台積電遲沒設廠，房價只剩800多萬元。

帥過頭9月底還在直播說，台積電即將來設廠，甚至稱習近平會派3人來買高樓層，「因為要看台積電在做什麼事情，這樣懂嗎？」

其中一名林先生當時投入50萬，3年前房子準備交屋，但因其他人不願貸款補足差額，帥過頭要他出面，他因此貸款1050萬元，成為房產的名義所有權人，每月支付3萬5千元房貸，付了3年，還要繳水電費、稅金，為了這間房產，已花了200多萬元，想要認賠殺出都沒辦法。

帥過頭：建案絕無不法 不會擺爛

對此，帥過頭強調，真程典藏案絕無不法，但是現在無法出售，他房子很多，目前銷售狀況不佳，需要時間解決。且從10月起，將重新銷售竹南建案，從低價漸漸拉高，不會擺爛，也已和合資人溝通，每月本息攤還由他支付。他還說，苗栗縣政府證實，台積電已準備環評，最快1年半就會設廠，房價指日可待。