洪慈庸懷孕4月 小寶寶超音波照臉書報喜

2018-10-10 00:54

〔中央社〕「是的，有個可愛的小寶貝即將來到我們的生命中了」時代力量籍立委洪慈庸昨天晚間在臉書貼出小寶寶的超音波照片，報告她已懷孕4個多月的好消息。

洪慈庸與丈夫台中市新聞局長卓冠廷自戀情曝光後，備受注目，2017年4月24日，洪、卓2人在臉書貼出結婚訊息，震驚許多人，婚後，許多人關心2人何時會有「好消息」，9日深夜，洪、卓同步在臉書發文，並貼出嬰兒超音波照片，報告好消息。

洪慈庸文中寫道，許多朋友從他們婚後就常關心何時有好消息，前陣子也有媒體朋友「關心進度」，她都回覆「有好消息會跟大家報告」。

洪慈庸提到，除了依照家人提醒的「三個月」習俗外，也想等身體狀況都更穩定了，再對外界說明，還請體諒。

洪慈庸說，經過這四個多月孕前期的痛苦煎熬，終於開始瞭解要成為父母是那麼不容易，這段時間感謝同事們的體諒，協助分擔了慈庸的工作量，也謝謝爸媽們的關懷。

將成為父母，2人都曾參與各種托育、教育政策的討論，如今將成為這些政策照顧的對象，「現在的努力都是為了下一代」的這個想法，現在也更為深刻了。

文末，洪慈庸指出，迎來新的生命，是喜悅，也是更多的動力，要讓台灣的每一天都往更好的方向前進，也要讓台中持續進步，給每一個孩子，更好的、更幸福的未來。（編輯：陳政一）