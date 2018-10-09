「三寶」不當轉彎？ 中市連環撞14人受傷

汽車宛如打保齡球，撞上一群機車騎士。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-09 23:40

首次上稿 22:51

更新時間 23:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天晚間發生連環撞車禍，總計14人受傷，幸好多數都是輕傷，警方調查顯示，由劉姓女子駕駛的黑色休旅車，疑似不當轉彎，被駕駛銀色休旅車直行的林姓女子撞上，林女疑似闖紅燈或搶黃燈，雙方相撞後，林女汽車失控，宛如打保齡球般，逆向撞上一群機車騎士，總計兩輛汽車駕駛與乘客5人受傷，機車騎士9人受傷，共計14人受輕傷象，警方初步研判，肇事主因可能是劉女違反號誌方向指示行駛（不當轉彎），或林女闖紅燈、搶黃燈。

肇事現場一片狼藉，被推撞倒地的機車擠成一團，14名傷者中，多數傷勢輕微，不願就醫，僅有古姓男機車騎士與江姓女機車騎士（皆29歲），2人因手腳擦挫傷送醫，治療後無大礙，警方調查顯示，肇事者與傷者都沒有酒駕跡象。

六分局交通分隊調查，劉女（34歲）駕駛的黑色休旅車，從中市西屯區環中路，右轉想進入西屯路時，被環中路直行，由林女（32歲）駕駛的銀色休旅車撞上，林女當時車速頗快，兩車相撞之後，林女的銀色休旅車失控，逆向衝入西屯路，將等紅燈的一群機車騎士撞倒。

交通分隊指出，劉女轉彎之處，有一處轉彎專用道與號誌，劉女是否不當轉彎（違反號誌方向指示行駛），必須調閱路口監視器，查看劉女是否行駛轉彎專用道，並依專用道的號誌行駛，至於林女部分，她當時車速不慢，且撞上機車騎士時，騎士方向的號誌，由紅燈轉為綠燈，林女可能搶黃燈或闖紅燈，進而撞上劉女的黑色休旅車，不過，仍須調閱林女行進方向的監視器，才能釐清林女是否違規。

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