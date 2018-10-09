為了紅米五 員警「撩落去」了

巡佐蘇敬修爬下排水溝，幫忙找手機。（記者王捷翻攝）

2018-10-09 23:42

〔記者王捷／台南報導〕為一隻紅米手機，警方抽絲剝繭，還撩褲下臭水溝，犧牲出勤。警方接獲林姓男大生報案手機遺失，從遺失到找到這段過程，耗費2個多小時，先靠摸排氣管查出嫌犯住處，追到68歲的葉姓老翁涉嫌侵占手機，當事人雖然否認，沒想到葉翁有心智障礙的兒子卻跟警方說「爸爸有新手機」，嫌犯才坦承已經把手機丟進排水溝，警員為了找回手機，還撩褲下到排水溝的草叢，終於找回林男手機。

20多歲林男的手機疑似在騎車途中遺失，結果遭葉翁撿走，由於葉翁家是中低收入戶，還有一名心智障礙的兒子要撫養，生活相當困苦，當時撿起手機，沒有多想，就往家中方向騎去。

林男返家後，發現手機不見，還好他的手機有設定定位系統，發現手機還一直在移動，擔心是有人侵占手機，因此慌張跑到警所，希望警方陪他一起追手機。

市警五分局巡佐蘇敬修，開車載林男讓林男報路，跟著定位追了4、5公里，最後發現發現手機在葉翁家附近，由於定位不是很精準，蘇敬修細心摸了在附近的幾輛機車排氣管，發現葉翁的機車排氣管微燙，因此懷疑葉翁侵占手機。

葉翁看到警方上門，起初裝傻，稱看沒有到手機，結果葉翁有心智障礙的兒子坦言「爸爸有新手機」，最後葉翁才坦承侵占，但不知道如何破解手機密碼，就將手機拋向家後門的大排水溝。

蘇敬修為了找到手機，撩起褲子下排水溝，最後在排水溝的草叢，找到林男的紅米五，訊後將葉翁依據侵占罪嫌函送。