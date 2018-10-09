10/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎全部摃龜

2018-10-09 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月9日）開獎的第107000085期大樂透、第107000146期雙贏彩及第107000242期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000085期大樂透中獎號碼為「08、13、16、23、35、41，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得4萬3785元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬2991元；伍獎共1625注中獎，每注可得2000元；陸獎共2072注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬381注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8222注中獎，每注可得400元。

第107000085期49樂合彩中獎號碼為「08、13、16、23、35、41」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共85注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2517注中獎，每注可得1250元。

第107000146期雙贏彩中獎號碼為「03、07、08、09、10、14、16、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共375注中獎，每注可得500元；肆獎共4537注中獎，每注可得100元。

第107000242期今彩539中獎號碼為「04、09、14、15、21」，頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6390注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4068注中獎，每注可得50元。

第107000242期39樂合彩中獎號碼為「04、09、14、15、21」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6816注中獎，每注可得1125元。

第107000242期3星彩中獎號碼為「500」，正彩共89注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000242期4星彩中獎號碼為「8363」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」