10/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-09 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：08、13、16、23、35、41，特別號：21。

49樂合彩：08、13、16、23、35、41。

雙贏彩：03、07、08、09、10、14、16、19、20、21、22、24。

今彩539：04、09、14、15、21。

39樂合彩：04、09、14、15、21。

3星彩：500。

4星彩：8363。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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