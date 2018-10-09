10/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：08、13、16、23、35、41，特別號：21。
49樂合彩：08、13、16、23、35、41。
雙贏彩：03、07、08、09、10、14、16、19、20、21、22、24。
今彩539：04、09、14、15、21。
39樂合彩：04、09、14、15、21。
3星彩：500。
4星彩：8363。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：08、13、16、23、35、41，特別號：21。
49樂合彩：08、13、16、23、35、41。
雙贏彩：03、07、08、09、10、14、16、19、20、21、22、24。
今彩539：04、09、14、15、21。
39樂合彩：04、09、14、15、21。
3星彩：500。
4星彩：8363。
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