男酒駕拒檢玩命狂飆 挨轟：你不要命別人還要

林男酒駕拒攔檢狂飆23公里，見警方在前，也從慢車道直衝過去，毫無減速。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-09 20:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林姓男子酒駕坐牢才剛出獄，竟又酒後開貨車，遇警方攔查落跑狂飆23公里，甚至開上戰備跑道準備「起飛」，還好貨車經不過猛操，水箱破掉，林男才束手就擒，大中午酒測值竟高達0.42mg/l，聞訊居民痛斥：「你不要命別人還要命！」

枋山分駐所巡佐李天寶受訪時說，林姓嫌犯當天在台1線453k處左右闖紅燈，遭警方攔查，林嫌打開車窗後，警方就聞到明顯酒味，要求他下車進行酒測，沒想到林男竟謊稱要上車拿證件，立刻高速駕車逃逸。警方研判，林男不是有通緝在身，就是車上有毒品或載有贓物，隨即通報勤務中心，請線上警網協助攔查。

這起警匪追逐案的行車紀錄畫面直到本週曝光，只見林嫌往北高速行經枋寮3岔路口時，為了閃避紅燈車陣，竟飆入慢車道，一名警員在路口攔阻，林男根本沒有減速打算，警員連忙往後方閃避。

警方指出，林男從枋山一路高速往北逃逸，警方雖以優勢的4輛警車不斷圍堵，但林男就像沒有明天般困獸猶鬥，就是不肯停車，開到戰備跑道還一度想藉寬大路幅逃離警方包圍，但到了約430k處左右卻開始放慢，車子還停下來，警方連忙下車圍捕。

一路酒駕狂飆23公里的林男，落網時向警方供稱「不想再進去！」才會逃逸不停車，豈料貨車水箱竟被自己操爆，不得不停車，束手就擒。

這起飛車追逐一度引發騷動，居民得知是酒駕，氣得大罵，「酒駕不要命別人還要命！」警方依公共危險罪將林男送辦。

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