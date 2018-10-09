同事開打！ 客運司機鐵棍對決西瓜刀…

2018-10-09 20:35

〔記者余衡／新北報導〕同為巴士客運司機的52歲陳姓及44歲黃姓男子，日前因工作問題起口角，早有嫌隙的兩人今天下午在公司內再起衝突，竟紛持西瓜刀及鐵棍互毆，其中，陳男遭西瓜刀劃傷腹部及大腿當場血流如注，黃男也遭鐵棍毆打瘀傷。

警方初步調查，陳、黃二人受僱於同一家客運公司，日前雙方因排班問題發生口角，互看不順眼，今天下午雙方在公司內狹路相逢又起衝突，隨手持刀棍互毆，所幸兩人經送醫後都沒有生命危險，雙方都暫未提告傷害，事發原因還待進一步釐清。