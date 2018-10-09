2女戰9男「6小時不斷電」性愛趴 主揪保母也下海啪啪啪

王姓保母在土城摩鐵辦「6小時不斷電」性愛趴，自己也下去啪啪啪。（翻攝資料照）

2018-10-09 20:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕32歲王姓保母在臉書社團刊登性愛派對訊息，以「女生很哈大棒棒」、「女生希望幹整晚」等語，號召「6小時不斷電」性愛趴，在土城一間摩鐵登場，吸引9男詢問，每人收取3500元參加費，王女另以3000元報酬邀49歲劉女一起參加群交趴，新北地檢署今依營利姦淫猥褻等罪嫌起訴王女，其他人則依「社維法」裁罰。

起訴指出，今年5月19日，王女在臉書社團PO出將在26日開辦性愛聯誼派對，並以「大C優質正妹28歲」、「大D優質正妹人妻30歲」、「大D18歲嫩妹」、「男生預計20~25個」、「女生很哈大棒棒」、「女生希望幹整晚」、「嫌貴不要來」等語引誘網友參加，最後共有9名男客報名。

檢警調查，每召男客入場費繳3500元就可HIGH到家，現場另有一名49歲、長相甜美穿著清涼劉姓女子參與其中，她與王女分頭對戰9男，現場查獲10個使用過的保險套及11個未用保險套。據了解，王女平時當保母，為賺更多錢籌措家用，在臉書上揪團，自己也下海辦了3次性愛趴，以為沒人察覺，未料早已被警方監控。

王女到案後坦承是主辦人，並向每名參加者收取3500元，另給劉女3000元酬勞，邀約她參加性愛派對，檢方今依涉犯意圖使女子與他人性交而媒介營利等罪嫌起訴王女。