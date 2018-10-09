高市採封閉式路檢奏效！10月取締44次酒駕為路安把關

封閉式路檢奏效十月就取締了44次酒駕，高市警局為市民路安把關！（記者黃良傑翻攝）

2018-10-09 23:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局全力取締酒駕，持續於週末假期實施「強化取締酒駕勤務」，聯合17個分局採取「封閉式道路臨檢」專案，針對橋梁、地下道及聯外道路，實施封閉式道路臨檢勤務，讓酒客不敢心存僥倖，「封閉式道路臨檢」取締了44件酒駕，包含移送汽車8輛、機車23輛、舉發汽車2輛、機車11輛，交通大隊表示有成效、嚇阻作用。

交通大隊指出，警方自八月起規劃並實施「封閉式道路臨檢」，除強化路檢執勤人數達廿人以上，並拉長路幅縱深達4、50公尺，有效減緩車速並確保執勤人員安全，並透過「一加三」警力布署模式，在主要路檢點周邊路口規劃至少3組機動攔截警網，針對意圖逃逸及規避臨檢之不法人士，能即時、迅速發動攔檢，大幅強化警方執法的威嚇性。

警方執法成功奏效，日前在新興分局轄區內一名騎士酒駕，見前方設有警方臨檢站，竟掉頭加速逃逸，隨即遭到迴轉攔截點的機動警力攔查，線上警網獲報加入圍捕，逃逸的徐姓男子穿梭街頭，與警方追逐約一公里後，在大同路和瑞源路口遭員警拔槍逮捕，經檢測酒精濃度高達每公升0.52毫克，訊後依公共危險罪送辦。

警察局長李永癸表示，透過強力路檢作為，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。