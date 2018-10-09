罵人「不要臉脫褲子」393次 論一罪判罰金3千

2018-10-09 19:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區某社區李姓住戶，開會時與劉姓管委會委員產生爭執，被劉女警告要提告，李女竟在社區中庭開罵，當場罵了劉女393次「不要臉脫褲子」，劉女氣憤提告公然侮辱；新北地院法官認為，李女是在密接時間、地點罵人，各行為獨立性薄弱，難以強行區隔，屬接續犯，只能論一罪，判罰金3千元。

檢警調查，去年4月10日，李、劉2人在社區管委會開會時產生爭執，9天後上午7時許，劉女在社區中庭，當面對李女警告：「我今天晚上就要去提告，妳跟妳老公」，李女聽聞後隨即連珠炮式攻擊辱罵：「不要臉脫褲子」，總計罵了393次。

劉女全程蒐證錄音提告，檢方依公然侮辱罪起訴並聲請簡易判決處刑；李女辯稱不認識對方，更沒有辱罵，錄音檔中不是她的聲音。

不過，法院勘驗錄音內容確認，裡面有位女子口出：「不要臉脫褲子」共393次，且檢察事務官勘驗後也認為這與李女聲音相似，此與劉女指述相符，判定李女確實出言辱罵對方。

法官認為，這句話是指人不知羞恥之意，屬於貶抑人格用語，李女當眾用這句話罵人，足以使聽聞者覺得難堪，對其人格也有貶抑之意，不過，因李女是在密接時間、地點辱罵，各行為獨立性薄弱，難以強行區隔，為接續犯，均屬單純一罪，考量未和解判罰金3千元；可上訴。