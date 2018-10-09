性侵同居人7歲女兒 惡男判刑9年半

2018-10-09 22:28

〔記者王定傳／新北報導〕阮姓男子從2011年6月起，對同居人的7歲女兒小美（化名）伸狼爪指侵，導致小美下體流血；小美母親得知後敵不過阮男眼淚攻勢，仍與他有往來，她在審理時說自己：「心太軟」，但仍據實說出所見情形，成為定罪重要證詞；新北地院依加重強制性交及猥褻罪，判阮男9年6月徒刑。

檢警調查，2011年6月底，48歲的阮男趁女友外出時指侵小美，害她下體流血，小美母親返家後看見廁所有沾滿血跡的衛生紙、女兒內褲有血跡，客廳沙發椅背還出現擦拭過的血痕，趕緊帶女兒就醫，但小美未說出原因，不了了之。

阮男仍不罷手，同年7月利用出遊、趁女友熟睡時，撫摸小美下體，隔年2月又再度指侵，甚至壓著小美的頭貼近他的下體，小美極力反抗才停手。小美當晚就向母親求救，母親報案並帶她赴醫院就診，小美才說出：「其實前一次也是叔叔弄我！」經刑事局鑑定確認，小美肛門有阮男的DNA，阮男則全盤否認。

小美母親在審理時坦言事發後雖想分手，但敵不過阮男眼淚攻勢，仍有往來，說自己：「心太軟」，不過，她有指證，女兒曾因下體流血而就醫，小美擔心會害她與阮男分手，才未在第一時間求救等情形，而且指阮男面對質疑時眼神飄忽不定。

合議庭認為，小美指述前後證述一致，與阮男無仇隙，小美在警詢時還替阮男求情：「希望他被關1個禮拜就好，不要關太久」，且其母仍與阮男有往來，也無糾紛或重大債權債務，2人均無誣陷動機，所述情形一致，判定有罪。