「吸雞雞可治胃脹氣」她吸了2分鐘…控神棍詐騙

2018-10-09 18:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕在工地福利社上班的20多歲女子，指控認識5天的工地51歲黃姓警衛，誆稱是「池府王爺」代表，只要吸他的生殖器就能治好她的胃脹氣，她信以為真幫口交，之後又以治病為由撫摸她胸部及大腿，控訴遇到神棍，新北地檢署調查發現，兩人LINE互稱「老公」、「寶貝」，案發後女子還抱怨被冷淡，認定黃男罪嫌不足不起訴。

女子指控，黃男指稱她身後有東西，可以幫她治病，處理方式就是要「吸氧氣」，吸完她的胃脹氣就會好了，而「吸氧氣」就是「吸他的生殖器」，今年5月7日，黃男在新北三重汽車旅館，以「池府王爺」名義要她「吸氧氣」，還嚇唬她說：「不處理的話，以後要開刀」，害她誤信口交，吸了2分鐘；同月16日又拿神明當幌子，以治病為由撫摸她胸部及大腿，涉犯乘機性交、猥褻罪嫌。

黃男庭訊時供稱，女子長得很可愛，常跟他撒嬌，兩人互稱「老公」、「寶貝」，口交是女子要求的；另外，16日對方說大腿瘀青，要他幫忙揉一揉，否認有假藉神明名義對女子性侵。

檢方勘驗兩人LINE對話紀錄，發現兩人相約汽車旅館的地點是由女子決定，黃男也無以「池府王爺」治病為由邀女子到摩鐵，女子高職畢業有工作經驗，兩人僅認識5天，女子對黃男以「池府王爺」名義要求到汽車旅館口交治病說法，全然配合不起疑啟人疑竇；碰觸其身體部分，女子偵訊時也翻供改稱，黃男沒理由就摸她，前後供詞不一，認為無法憑單一指述認定黃男犯行，今處分黃男不起訴。