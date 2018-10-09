影片曝光！友人遭攔查 李珊珊的兒子幫腔辱警GG了

17歲李姓少年見友人遭攔查不耐久候，竟出言辱罵執勤員警，在芝山捷運站旁遭警壓制逮捕。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-09 18:38

［記者陳恩惠／台北報導］王姓少年涉嫌無照騎車，本月初遇台北市警士林分局蘭雅派出所巡邏員警攔查，盤查後依規定當場開單告發，同行的17歲李姓少年不耐久候，見狀上前理論，連續出言「x你娘」辱罵執勤員警，警方進一步詢問時，李姓少年回應「對，我就是在罵你！」由於李姓少年態度挑釁，當場遭警方壓制後送辦；警方通知監護人到場時，原來李姓少年是混血女模李珊珊的小兒子，警訊後妨害公務罪移送士林地方法院少年法庭。

士林分局表示，2日晚上10時30分，蘭雅派出所多名警員，在北市福華路靠近捷運芝山站執行巡邏勤務時，攔查一名王姓機車騎士，發現他年僅17歲還無照駕駛，當場依「道路交通管理處罰條例」開立未成年無照駕駛罰單時，王姓少年等候在旁的8名同行友人們突然上前挑釁，其中1名17歲李姓少年在1分鐘內連連飆粗話「x你娘」出言嗆警。

警方的密錄器顯示，李姓少年分別在晚上10時34分9秒及40秒時，對著執勤員警連連辱罵至少三次的三字經或其他國罵，員警聽到後，上前質問李姓少年「你在罵誰？你在罵什麼？」李姓少年於35分時，則回應「對，我就是在罵你！」由於事證明確依法予以逮捕送辦。

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台北市警士林分局蘭雅派出所長郭文釋説明。（警方提供）