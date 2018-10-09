獨家》如興併購中國玖地疑案 北檢派三中案承辦檢察官調查

2018-10-09 17:40

〔記者錢利忠／台北報導〕關於立委黃國昌指控，國發基金去年斥資15億元，協助上市公司如興（4414）投資併購中國玖地公司一案疑有弊端，全案現已由台北地檢署調查中；據了解，因此案涉及國發基金流向，北檢指派先前負責調查兆豐案的重大刑案專組「吉組」負責，而偵辦如興案的檢察官，則是今年7月間起訴前總統馬英九涉賤賣三中黨產案的承辦檢察官黃育仁。

今年6月21日，黃國昌在記者會上質疑，國發基金去年斥資15億元，協助如興併購中國玖地，是「請來中國腐敗的官二代，吸台灣投資大眾的血」；7月26日，黃國昌再次召開記者會，直指如興併購玖地時，未包括玖地旗下產能最好的夢爾羅、庄吉等兩家公司，而這兩家公司的所有權，前年底已被玖地移轉至境外紙上公司，導致如興併購玖地時，這兩家公司都不在如興的收購範圍，如同買了一台車子，但交車後卻不包括引擎。

黃國昌提及，這兩家公司雖然與台灣如興無關，卻仍由如興支付員工薪水、購買設備，形同用台灣投資大眾及納稅人的錢，養被中國藏起來的公司，質疑此交易案已涉及背信，要求檢調盡速查辦。今年8月底，金管會已將資料函送北檢，並由今年7月才起訴三中案的檢察官黃育仁負責調查，因本案攸關國發基金流向，辦案人員低調不回應、也不證實任何案情。

關於併購案所衍生諸多爭議，如興今也發布聲明指出，自2015年宣布投資玖地以來，一路上都是秉持透明、公開的作業模式，聘請的諸位專家與顧問團隊也都是台灣最大最好的專業機構之一。從投資玖地到現在一年多，自知玖地原來是間私人公司，一定有許多需要改善的地方，故自始就總是兢兢業業地希望能夠做到符合台灣上市公司的規範要求。或許尚有所待改善之處，但絕無敷衍苟且之心。如興集團財報係經國際四大會計師事務所之一的安永聯合會計師事務所簽證，雖有疏漏需補正之處，但並無財報不實之情形，為恐投資大眾有所疑慮，特此澄清，請投資大眾放心。