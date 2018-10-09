捲入土地糾紛 民俗專家廖大乙控訴遭圍毆

混亂中，廖大乙遭到攻擊。（廖大乙提供）

2018-10-09 17:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民俗專家廖大乙昨天受託到台南市善化區，協助私有地圍籬、封路，附近住戶進出恐受阻，不滿出面理論，雙方爆發口角，他今以手機蒐證畫面，控訴遭到里長率人圍毆，揚言提告。

遭指控的文昌里長李立先則喊冤，澄清只是勸架，由於巷弄被封阻，有當地身障住戶擔心無法進出，才幫忙出面協商；他好言相勸，但對方態度強硬，且口氣一直挑釁，旁人看不下去，就與廖大乙發生肢體衝突，「我沒率眾、也未出手」。

而附近居民則出示近40年前的約定書，強調上一輩早談妥讓地闢路，是對方太蠻橫，眾人氣不過，才引發衝突。

善化警方初步調查，現場約250坪，原為李氏宗親持有，今年過繼給楊姓妻子；她擔心權益受損，主張土地所有權，昨天鑑界後，請廖大乙的園藝公司，搭起圍籬，卻導致1處長80米、寬3公尺的道路將受阻，附近住戶請李立先出面，雙方衝突，互控傷害。

廖大乙表示，1個月前就受到委託圍地，以便日後好管理，因相關單位首次鑑界時認為現場雜亂，延至昨天請來怪手、工人整地後再次進行。但搭設金屬支架時，突有自稱里長的人帶10個以上的男子來亂場，強拆圍籬，還囂張地當著2名警察、1名前議員圍毆他，「我一定提告到底」。

鄰近居民指出，這條在1980年就由地主、住戶共6個代表立書約定，沿途要讓出7台尺寬的通道，白紙黑字「永不得阻塞致他方無法通行」，是楊姓婦人未遵守，強硬封阻才引發衝突。

肢體衝突時，楊姓婦人也受傷，送醫治療，她強調，完全不清楚有這份協議書，但這是私人土地，非既成道路，從頭到尾也沒人與她談過這件事，卻遭「乞丐趕廟公」，出院後將與廖一起提告對方傷害、毀損、恐嚇等罪。

廖大乙（右）控訴，受託圍地時，遭人興師問罪，最後還被圍毆。（廖大乙提供）