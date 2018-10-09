男嬰嗆奶亡驚見遭虐顱內出血 父無罪、母緩刑

2018-10-09 17:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男嬰於4個月大時嗆奶，送醫台中搶救2週不治，台中檢警原以意外嗆奶致死結案，但醫院在醫療期間，發現男嬰有顱內出血的陳舊傷，苗栗檢方重啟調查，認男嬰雙親涉及虐嬰，間接導致男嬰嗆奶死亡，依重傷害罪嫌將2人起訴。苗栗地方法院審理，男嬰母親坦承曾大力搖晃或徒手毆打，認罪協商獲緩刑2年；男嬰父親則因罪證不足，無罪。

檢警調查，男嬰父親為38歲劉姓男子、有毒品前科，母親為39歲朱姓女子，夫妻倆靠打園藝零工為生，育有2子，長子今年4歲，次子即為男嬰，於2016年8月出生。

2016年12月10日晚間9點許，朱女打119報案，稱餵奶不慎，男嬰嗆奶，經緊急送往衛生福利部苗栗醫院插管救治，因病情嚴重，轉送中國醫藥大學兒童醫院急救，男嬰仍不幸於12月22日死亡。

朱女透過苗栗縣政府社會處協助報請相驗，因男嬰遺體在台中，苗栗地檢署囑託台中地檢署協助，檢察官、法醫依據男嬰雙親說法，及第一時間的送醫、醫療急救記錄，以意外嗆奶致死結案。

但中醫大附醫在醫療期間發現，男嬰有左右側硬腦膜下出血等傷害，硬腦膜有深淺不一的血水，應為不同時期、新舊傷夾陳，研判是家暴施虐造成。醫院通報轉回苗縣府社會處後，社會處提獨立告訴，由苗栗地檢署重啟調查。

經苗檢偵查，朱女才坦承於男嬰就醫前1個月間，因情緒管控不佳，徒手毆打男嬰頭部及大力搖晃男嬰；朱女並控丈夫劉男曾向男嬰丟擲物品，砸中男嬰耳朵，但劉男僅坦承曾拿拖鞋、毛巾朝男嬰丟擲，但都沒有丟到。檢方認男嬰雙親涉及虐嬰，間接導致男嬰嗆奶死亡，依重傷害罪嫌將2人起訴。

法官傳喚醫師到庭說明，指男嬰的顱內出血，是非創傷性頭部創傷，也就是等同受虐性頭部創傷，例如大力的拋摔或用力地甩造成，右腦新的出血與舊的出血相距在3週左右，換言之，男嬰新硬腦膜下出血時間約為2016年12月7日以前，較舊的硬腦膜下出血時間約為2016年11月15日以前；但醫師指出，若腦傷嚴重時，會造成吞嚥困難、容易嗆奶，但也無法分辨是意外或腦傷所造成。

法官調查發現，劉男於2016年11月8日因毒品案入監服刑，且朱女事後也改口否認對丈夫的指控。法官認為，男嬰舊傷至多僅能高度懷疑是在居處一定期間內受虐所造成，但無法確認行為人為何人？認為罪證不足，劉男無罪。

朱女則與檢察官於審判外達成協商之合意且已認罪，法官依故意對兒童犯傷害罪，處朱女有期徒刑3個月，如易科罰金，100元折算1日，緩刑2年，並應於判決確定後4個月內向公庫支付3萬元。

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