侯友宜拚治安 這個地方卻爆黑幫大白天鬥毆

2018-10-09 16:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕安居樂業...難！新北市長參選人侯友宜狂打治安牌，但新北市永和區卻鬥毆頻傳，甚至有幫派介入。永平路建案「勝開大地」昨下午再度發生鬥毆事件，45歲李姓男子向46歲邱姓男子索要積欠的工程款，李男撂了5人助陣，邱男這方也有3人同行，雙方一言不合上演全武行，期間還有人嗆聲「我他X松聯的啦！」

帶頭滋事的李男有竊盜、毒品等多項前科，為了10餘萬元的大理石工程款上門理論，一到場就「歹聲嗽」的李男劈頭質問「錢咧？」邱男聽了當然也不爽，雙方一言不合直接動手，現場桌、椅等能隨手拿到的東西全被當武器，現場一陣大混亂，期間還有人亮出松聯幫的名號，不排除有黑幫介入。

警方趕抵將雙方人馬共10人全帶回說明，雙方互控傷害，直說是對方的錯，警方依妨害秩序、傷害等罪嫌將這10人移送法辦。而今年對永和來說實屬多事之秋，今年3月在世界豆漿大王就有客人要求併桌未果發生鬥毆，今年8月又有男子在永貞路當街遭砍重傷，同月份還有轟動全台的永和分屍案。

據統計，新北市警局列管出動快打的鬥毆案件，光是永和分局轄區就高達8件，有民眾抱怨，永和區是新北市的「文教區」，大小案件頻傳，甚至還有分屍案，大白天也能發生鬥毆，看來「治安牌」沒什麼效用。