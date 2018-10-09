開121萬張電子發票詐212萬 「高富帥」白忙一場

台中市30歲高帥范姓富家公子哥（中），涉嫌於今年6月成立假公司，再用假交易方式，開立每張1至4元的7、8月電子發票，存放在20個人頭載具內，共計121萬2460張，獲得212萬1200獎金。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-09 16:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中今天查獲全台首例的電子發票詐獎金案，男子成立公司異常在7、8月大量開出高達121萬餘張元發票，發票中獎金額達212萬餘元，中區國稅局指出，因開獎10日後才能兌領獎金，一查覺異常就通報台中地檢署，並凍結相關可疑帳戶，嫌犯30歲高帥范姓富家公子哥還沒來及兌領半毛錢，就已被移送法辦，等於白忙一場。

中區國稅局指出，7月中時透過「電子發票整合服務平台」大數據分析，偵測發現到某企業社開立大量1元等小額發票，而且開出發票數異常，偵測到開出高達39萬餘張發票，即通報與台中地方檢察署建構的「租稅犯罪查緝平台」，聯合追查。

中區國稅局說，監測到8月底，這家企業社利用偽開發票的電腦程式，連續大量開立金額1元等小額雲端發票張數逾121餘萬張，9月發票開獎後，中獎發票獎金金額高達212萬1200元，是中區國稅局歷史來首見異常開立大量發票且中鉅額獎金的個案。

中區國稅局指出，根據規定，發票開獎10日後才能兌領獎金，7、8月中獎發票10月6日起開始兌領獎金，地檢署已事前申請裁定扣押可疑載具匯款帳戶，這批中獎發票獎金雖匯入相關帳戶，但半毛錢都未兌領就被查獲，等於白忙一場。

中區國稅局說明，為防杜有心人士詐領中獎獎金，財政部「電子發票整合服務平台」均有縝密的電腦稽核系統，配合各地區國稅局查核小組，對於任何可疑虛偽開立不實發票情形都有密切監督及查核機制，透過檢警機關聯合成立「租稅犯罪查緝平台」合作，對於任何可疑案例即時通報聯合追查。

此外，取得大量異常中獎發票張數的領獎人，國稅局也會列入專案查核，如查獲以不正當方法套取或冒領中獎獎金，稽徵機關除追回獎金外將依法移送地方檢察署究辦，提醒民眾不要以身試法。

相關新聞連結：

「高富帥」腳踏10條船！開121萬張電子發票詐212萬元