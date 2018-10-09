身扛重任！彰縣打火兄弟學美國最新自救術

消防菁英接受RIT訓練。（記者張聰秋攝）

2018-10-09 20:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕近6年來全國已有24位消防人員，因為搶救火災犧牲自己性命，為了降低身處險境救人的消防人員受困火場而喪命的風險，彰化縣消防局從千位消防菁英挑選120人，擔任RIT（Rapid intervention team）緊急救援小組成員，成為火場後勤人員，專職「自家人救自家人」特殊任務，未來一旦發生消防人員受困火場，小組成員循美國最新的自救模式，迅速協助受困同事脫困。

彰化縣消防局副局長邱聰佳表示，第一時間衝進火場救人的打火兄弟，因為火場狀況瞬息萬變，短時間突然間變成救人反須被救，今年4月桃園大火奪走6名消防人員就是很慘痛的教訓，因此，如何降低消防人員執勤喪命風險，成了刻不容緩的課題，消防署為此取經美國，學習別人自救經驗，回國訓練全國各地消防局人員接受RIT訓練術。

消防局舉辦為期3天RIT緊急救援小組成員研習，今天第3天，讓120位學員學習美國最新的自救模式，若遇到緊急狀況，在火場外支援待命、經過RIT訓練的消防人員，可以依照救援流程，迅速協助自家人脫困。

教育訓練科長林明緯指出，研習重點放在置身火場內消防人員，遇到前方沒有路、或雖有出路卻是窗口，如何清除障礙突破困難安全脫困，以及在火場侷限空間內，如何在兼顧自身安全同時也能救出受困待援的同事。

林明緯說，接受RIT訓練的消防人員分散全縣4大隊各分隊和小隊，一旦緊急勤務來臨，這些人雖非第一時間衝進火場救災救人的人員，身上扛著特殊任務，不僅要能自救，同時還要救自家人。