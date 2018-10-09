闖總統府攻擊憲兵營花 莽漢鬼扯「獵狐行動...」被起訴

2018-10-09 14:36

〔記者錢利忠／台北報導〕53歲林姓男子今年9月6日假裝向總統府憲兵問路，乘機拿出預藏的香蕉刀揮舞，攻擊年僅22歲有憲兵營花美名的吳姓女憲兵，但隨即被制伏，被警方依妨害公務、傷害等罪法辦；林男庭訊時語無倫次，供稱要向總統蔡英文報告攸關國家存亡的大事；另外，林男先前獲交保後，又跑去KTV鬧事與警察發生衝突，台北地檢署今依2件妨害公務罪將他起訴。

今年9月6日，林男因攻擊女憲兵被移送北檢時，面對媒體追問想向總統說什麼？他竟大喊：「我愛她！」甚至還脫序地反問在場記者：「你是怎麼愛你老婆的？」他庭訊時語無倫次，甚至還說「獵狐行動要收網了…」，無厘頭的回話令辦案人員直搖頭。

此外，今年9月8日，林男攻擊女憲兵獲釋回後，又用2張紙寫遺書，上頭寫著「耶和華…」等字眼，但字句毫無邏輯，他還留話給老闆，指若他發生不測，記得將他的遺書轉交給蔡英文，之後他便開走公司貨車，前去位於北市復興北路上的星聚點KTV鬧事。

林男不僅恐嚇店員，還拿插旗幟的底座朝KTV大門強化玻璃狠砸，所幸玻璃沒破，也沒人受傷，北市中山警分局員警獲報到場，他竟又嗆員警「X」，因而再次被依妨害公務罪法辦。因林男頻繁鬧事，檢方考量他居無定所，且有再犯之虞，將他聲押獲准。

檢方調查，林男已非首次鬧事，早在今年5月，他就曾跑到圓山大飯店鬧場，並與趕來的員警爆發衝突，最後被依妨害公務罪起訴並聲請簡易判決處刑；除此案外，他還犯下多起吃霸王餐的案件，包括台北及他的家鄉台南，都有他白吃白喝被控詐欺的紀錄。