抓到了！華西街幫大哥與頭北厝的恩怨有「烏龍內情」

警方將陳明傑（前）與謝宗憲（後）等5嫌送辦。（記者王冠仁攝）

2018-10-09 14:17

〔記者王冠仁／台北報導〕56歲「華西街」老角頭施正聲，聲稱他半年前遭同幫派、綽號「阿足」的46歲中生代角頭陳明傑以各種理由索討3000萬元並設局毆打，施隱忍半年後趁陳在「東三實業」公司舉辦中秋節烤肉時前往開槍洩憤。警方布線追查，昨天先後逮捕陳與東三實業46歲負責人謝宗憲。

警方指出，施是華西街幫老角頭，在萬華擁有不少房產；該幫中生代角頭陳明傑認為施好欺負，對施勒索；施不從，半年前被陳率眾押往「東三實業」位在梧州街地下1樓的辦公室毆打。施上月23日晚上，看準東三實業辦中秋烤肉，前往開槍洩憤卻誤傷一名來外送水果的32歲林男下體。

不過，華西街近來與「頭北厝」早有嫌隙，施開槍落跑後，陳明傑與其他幫眾認為施是由頭北厝指使來開槍示威，立刻率眾去頭北厝地盤嗆聲。頭北厝幫眾見華西街人馬無端來嗆，不甘示弱也前往華西街地盤嗆聲；兩派人馬在上月23日施開槍後來回彼此地盤嗆聲多次，直到25日凌晨2時許，華西街人馬前往頭北厝地盤嗆聲找不到人，憤而在車上點燃連發鞭炮示威，警方立即循線逮人。

警方經多日佈線追查，發現這些「烏龍」內情，並於昨天循線到新北市新莊區、陳明傑底下一名小弟住處，逮捕陳，另於梧州街附近逮捕謝宗憲等幫眾，將他們依恐嚇取財、組織犯罪罪嫌送辦。

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