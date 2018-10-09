河濱持刀猥褻正妹 變態男還「玩弄」熊玩偶噴精

2018-10-09 14:10

〔記者王定傳／新北報導〕53歲男子李榮仁在新北市犯下多起竊盜案，不僅如此，他還在五股微風運河犯下猥褻女子性侵案，甚至在女性機車掛上沾有精液的女用內褲，並留下「我要瘋狂的猛X你」的恐嚇紙條，新北地院依加重強制猥褻等罪，判他6年3月徒刑，其中5個月得易科罰金，可上訴。

更變態的是，李男多年前還曾闖入女子住處，拿女用內褲套在熊玩偶兩腿，再拿美工刀割開玩偶胯下，留下精液，此部份因超過追訴權時效，檢方只能不起訴。

檢警調查，去年2月晚間11時許，從事粗工的李男見女子小蘭（化名），獨自走進五股微風運河停車場附近的流動廁所，竟趁她開門之際，持刀架住頸部，恐嚇：「很久沒做愛，只想摸下面，不會傷害妳」；小蘭為免遭受更大侵害，被迫幫他「手淫」，任由李男撫摸下體。

去年10月，李男因在蘆洲犯下竊盜案，檢警勘驗監視器畫面並採驗現場DNA，發現李男除涉及4起竊盜案，也是五股性侵案的嫌疑人。

不僅如此，檢警還查出，2013年4月間，李男竟隨機在蘆洲長榮路的一台機車上，掛著沾有其精液的女用內褲，還留下淫穢紙條：「我要瘋狂的猛X你」等語，黃姓女車主發現後傻眼報案。

法院審理時，李男大都坦承犯行，否認持刀指侵，堅稱是拿手電筒，合議庭認為，小蘭不致於把刀誤認成手電筒，但指侵部分，沒有其他驗傷單或診斷證明書可佐證，因此認定為持刀猥褻。