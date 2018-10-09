猥褻未滿12歲繼女14次還拍下影片 狼繼父判10年

2018-10-09 13:32

〔記者黃建華／高雄報導〕這個繼父真的禽獸不如！高雄一名39歲男子阿郎（化名）涉嫌長期猥褻未滿12歲的繼女，前後多達14次，還拍下猥褻影像、照片，鐵證如山，被妻子發現後暗中報警提告，高雄地院一審將他依成年人故意對兒童犯乘機猥褻等罪等14罪，以及13件強制使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，判應執行10年。

被害人母女並附帶民事求償，法院判這名狼繼父須賠被害人母女30萬元。全案可上訴。

判決指出，39歲的被告阿郎與被害女童的母親於2010年12月間結婚（已於2017年8月間離婚），阿郎與女童為繼父女關係，但阿郎明知繼女於2013年12月間年僅9歲，竟為滿足自己性慾，某日半夜乘繼女在他們夫妻間熟睡而不知抗拒之狀態，褪去女童褲子，再褪去自身所著褲子，並以下體磨蹭繼女私處，猥褻得逞。嗣因老婆因床鋪搖晃而驚醒，發覺上情。

其後，繼女母親為避免老公再侵犯女兒，讓女兒獨自住3樓房間，未料，阿郎仍不放過繼女，涉嫌從2015年10月至2016年1月間多次趁老婆工作不在家，進入繼女房內，強脫繼女衣褲猥褻，繼女雖以手推、腳踢方式反抗仍被猥褻得逞，多達13次，繼父阿郎並將猥褻繼女過程，以SONY手機拍下，相片高達57張。

後來因被害女童的母親從老公行動電話內發現女兒的猥褻照片多達57張，匿名尋求高雄市政府家庭暴力暨性侵害防治中心協助，經該中心人員通報員警處理，並查扣該行動電話，全案才東窗事發。