一炮到天亮？偽開發票詐獎金 「高富帥」劈10女秘訣...

高富帥的范男（圖中）疑似一次交10名女友，後面的女子中，有4人宣稱是「正宮女友」。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-09 13:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市開跑車，長得高帥的范姓富家公子哥，成立空殼公司假買賣，開121萬多張發票，詐領獎金212萬餘元，中打發現他同時與10名女子交往，除了長相高帥又有跑車裝闊加持之外，中打搜索住處時，還找到一袋的壯陽藥，總計10多種數十盒，有中國製的牛鞭丸等，最多的是「一泡到天亮」，這是台灣公告的偽禁壯陽藥，他能同時劈腿10女，可能與這項「秘訣」有關。

范男交往的女子中，最年輕不到20歲，最年長約40歲，這些女孩子都提供電子載具給他使用，有趣的是，中打昨天（8日）搜索傳喚時，一名女孩子說，她前天（7日）與范男分手，她知道自己提供給范男的載具中，電子發票中獎1600元，雖然獎金預計昨天（8日）撥發，但她想與這個爛人徹底分手，因此，她先拿了1600元給范男。

中打清查發現，范男疑似同時交往的10名女子，有4人宣稱是「正宮女友」，還在中打偵訊室內怒目相對，氣氛劍拔弩張，幸好有警察在此戒備，沒有上演扭打口角衝突，至於其他6名女子，宣稱剛分手，或交往不深、只有一點曖昧關係，不是現任女友。

中打昨天搜索這名有跑車加持，疑似出身中市海線富家，但因賭博而敗光家產的公子哥住處，發現一袋的壯陽藥，但因購買壯陽藥不違法，也與本案無關，中打並未查扣，也沒有偵訊壯陽藥的用途，但偵查人員懷疑，范男雖長得高大，但同時與10名女子交往，卻是相當罕見，懷疑他的秘方是壯陽藥，這數十盒壯陽藥中，數量最多的是中國製造的「一炮到天亮」。

中打在范男住處查獲一袋壯陽藥，數量最多的是中國製的偽劣藥「一炮到天亮」。（資料照、與本案無關）