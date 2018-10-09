微信賣「喉糖」？ 被警釣出 藥頭GG了！

2018-10-09 12:54

〔記者黃建華／高雄報導〕李姓藥頭在微信通訊軟體發布「大高雄喉糖；需要的朋友，1張就送」等訊息，被嘉義縣布袋警分局的沈姓員警發現可疑，喬裝買家以「爆米花惹發」的暱稱攀談，確認是在賣安毒，談妥在高市中央公園交易，釣出陳姓運毒車手與李姓藥頭逮人，並查扣安毒約2.9公克，高雄地院一審依販賣二級毒品未遂罪，將李男判刑2年、陳姓車手1年10月。可上訴。

判決指出，李姓男子涉嫌以手機在「微信」軟體發布「大高雄喉糖；需要的朋友，1張就送...」的販賣毒品隱喻訊息。經嘉義縣布袋警分局沈姓員警發現，喬裝買家，以暱稱「爆米花惹發」與李男聯繫，談妥交易安非他命之價格為新台幣5000元，並約定交易地點。

李男再以交易完成後將給予500元酬勞為條件，委託陳姓車手將1包安毒（1.71公克）交付給買家。

陳男於2017年12月12日下午4時35分許，持李姓藥頭交付的安非他命1包，騎機車前往中央公園停車場，與喬裝買家之員警交易，經員警表明身分逮捕，並扣得安非他命及行動電話。

之後李姓藥頭以為陳男未依約交付毒品予買家，同日下午4時55分許，又親自攜帶安毒1包（1.179公克），騎機車前往中央公園停車場，欲完成此次交易，當場被埋伏的員警逮捕。

李、陳2人雖未完成交易，但仍遭警方依販賣二級毒品未遂罪嫌送辦，並經高雄地檢署起訴。

高雄地院一審將李姓藥頭判刑2年，至於想賺500元運毒酬勞，卻一毛都沒賺到就被逮的陳姓車手則判刑1年10月。全案可上訴。

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