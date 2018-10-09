黑心蛋商回收毒蛋改包裝重賣 五星級飯店也中招

2018-10-09 12:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台蛋品主要供應廠商之一的義進金食品公司，被員工向檢調舉發蛋品抽查驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留，公司高層將「毒蛋」回收後竟沒有銷毀，反而更改包裝重新上架販售，或出貨給五星級飯店等下游通路，橋檢上月發動搜索將負責人蘇文源等三兄妹被帶回偵訊，依《刑法》偽造文書、詐欺取財和《食品安全衛生管理法》究辦，三兄妹分別以20萬至50萬元不等交保。

橋檢指出，義進金公司是台灣前5大蛋品供應商，產品標榜CAS優良蛋，主要供應全聯福利中心和大賣場。義衛生局今年7月抽查時，驗出蛋內含有動物用藥乃卡巴精殘留0.05PPM，由於該藥品食用過多會傷腎，按照規定應該下架封存，但嘉義衛生局並未主動對外公布訊息。

據悉，由於該公司員工不滿高層指示，要求他們要把回收的「毒蛋」更換包裝重新上架，或是把「毒蛋」混入新鮮的蛋液，出貨給五星級飯店等下游通路，加上懷疑嘉義衛生局與公司態度曖昧不明，才會將重大食安訊息隱暱，於是離職後決定向檢調檢舉。

橋檢獲報後於上月20日發動北中南搜索，分兵前往新北市的義進金公司、彰化蛋品洗選廠和高雄配銷處，採集逾期和破損的瑕疵蛋樣品送驗，並將負責人蘇文源等三兄妹帶回偵訊。檢方指出，根據現場出貨單，發現逾期蛋品可能流向台北市多家五星級飯店、國軍副供站等處，目前數量和流向正在進行勾稽查核中。