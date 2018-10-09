劇組封路一天拍戲 警察不知、居民跳腳

劇組因為拍攝需求，計畫在國慶日當天將南崁地區通往林口的主要道路封路近一天，卻僅張貼公告，事前完全沒有與當地居民溝通，引起反彈。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-09 12:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕拍什麼戲需要封路一整天？

桃園市蘆竹區六福路口昨天傍晚突然出現告示看板，「10月10日07時至22時止六福一路仁愛路三段路口至六福路口，因電影拍攝，此路段封閉，請提前改道」，誇張的是，該路段是當地通往林口的主要道路，全長近2公里、封路長達一天，不僅當地警方沒有接獲相關消息，就連當地居民都是看到告示牌，才知道回家的路要被封，讓民眾相當氣憤。

據了解，申請封路的單位是集合電影有限公司，將進行電視劇《code浮士德遊戲2》的拍攝，當天拍攝內容會在上山一個轉彎路段讓1輛貨櫃車橫放在路上，貨櫃內將搭棚作為劇中男主角的秘密基地，非趨車競逐類激烈場景。

知情人士透露，劇組曾找上桃園協拍中心幫忙申請路權，當時承辦人員就表示，由於當地沒有替代道路，若是封路會造成用路人困擾，建議採用「間歇性交通管制」，卻未獲採納，後來劇組疑似透過市議員幫忙，直接找上桃園市養工處，火速在短短幾天內決定「封路」。

當地營盤里長夏榮發不滿地說，「要不是里民反映，根本不知道要封路！」夏榮發說，昨天傍晚接獲里民反映後，立刻和當地警方聯繫，「沒想到就連警察都不知道這件事，事後了解才知道是桃園市政府養護工程處核准封路」，砲轟劇組真的很誇張，講都沒講，「真的讓人很錯愕」！

夏榮發痛批，這條路是屬於南崁地區通往林口的主要道路，封路長達一天這麼重要的事，當地民眾卻事前都沒有接獲消息，最起碼也要告知當地里長幫忙做宣傳，相關交通配套措施也要先溝通，沒想到卻只是在路口簡單張貼一張公告，長達近2公里的六福一路，住著上百戶居民，「要出入都不知道怎麼辦」，封路1、2個小時還能接受，「封一整天真的很不合理」，封路一事引起居民相當反彈。

對此，市府養護工程處表示，當初係考量劇組拍攝內容會將1輛大貨車橫放在路中央，且拍攝時間長達近一天，若是開放民眾通行，相當危險，才決定封路一整天。

經過民眾反映，當地警方表示，已與製作單位溝通屆時將實施間歇性交通管制，車輛仍可正常通行，並要求製作單位務必依申請規定加派交通維持人員6名，在現場疏導交通，也要求劇組儘速與當地居民溝通，說明當天交通管制措施，避免引起不必要誤會。

對此，集合電影有限公司則澄清，當天沒有要封路，而是會採用間接性開放管制，坦言告示牌標示錯誤，造成民眾誤會，今天下午就會更正告示牌內容。

《CODE浮士德遊戲》2016年推出曾入圍金鐘編劇獎，今年開拍第2季《CODE浮士德遊戲2》，由修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹主演，為集合電影公司與福斯傳媒集團聯合出品，預計2019年在衛視電影台、星衛HD電影台、FOX+播映。