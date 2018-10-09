大型重機穿車陣被罰 法官又找到撤銷處罰的理由

2018-10-09 12:12

［記者楊政郡／台中報導］駕駛大型重機的廖男，今年3月20日下午6時行經中投公路大里交流道匝道，因「插入正在連貫行駛汽車中間」，被汽車駕駛提供行車紀錄器畫面舉發，被裁罰900元及計點1次，法官認為匝道上汽車走走停停，不是完全停止，廖男確有違規，但該處罰是在違規行為後已逾3個月又6天，依法不得再舉發，判決該罰單撤銷。

台中市政府警局霧峰分局今年3月21日，接獲民眾舉發上述交通違規的影片，經查證後移由台中市交通事件裁決處裁罰900元及計點1次，廖男不服提起行政訴訟，廖男主張，當時下班時間車輛擁擠，下匝道時車靜止，都再停等紅燈，他才考量穿越到最前方，不能斷定「連貫行駛」，裁決處也沒通知他到案說明，就直接裁罰他不服。

台中市交通裁決處指出，依民眾提供之行車紀錄器，廖男所穿越的是還在「連貫行駛」的車流，車流還在走走停停，並不是完全停止狀態，處罰無誤。常常可看到大型重型機車騎士當其想要享用小型汽車的行車權利時，便援引此一規定，認為自己使用快車道、停汽車停車格是合法的，但只要遇到交通壅塞時，大型重型機車騎士就自動轉換程式，將自己擬制成一般非大型重型機車，而在各車道間鑽縫行駛。

法官勘查行車紀錄器內容也認定廖男確實穿越在「連貫行駛的車流」中，車流還在走走停停，並不是完全停止狀態，有違規事實無誤。

但交通處罰條例中還有規定「違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。但汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其期間自鑑定終結之日起算。」，該案違規日是3月20日，裁決卻是同年6月26日裁罰，顯然已逾3月期限，依法不能告發，判決該處罰撤銷。