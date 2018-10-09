釐清永和分屍案疑點 檢警對涉案大學生吳宣測謊

檢警因此今對吳宣進行測謊，釐清疑點。（資料照）

2018-10-09 12:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢警偵辦新北永和分屍案，因到案3人供詞有出入，為釐清案情疑點，新北市政府警察局刑事鑑識中心今對涉案的吳宣進行測謊。

43歲的加籍男子Ryan，在8月21日晚間遇害，22日下午屍體被發現，警方於24及25日分別逮捕Bent、協助買刀的吳宣，孫武生（綽號OZ）則逃至菲律賓，9月5日遭台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台。

Bent供稱OZ早在8月18日就先買好台灣到菲國的來回機票，隨後於8月21日以毒品交易為由，誘出死者到過去碰面的永和堤外，他和OZ騎Ubike前往，停妥後看到Ryan牽狗出現，先上前和狗玩及閒聊，然後和Ryan走到預計殺害分屍的河堤邊，3人飲酒聊天，OZ趁酒酣耳熱之際突掏出線鋸勒斃Ryan，接著兩人將Ryan分屍8塊，裝袋拋至漲潮新店溪中，未料屍塊未被河水帶走，行凶後2人脫掉身上血衣，點火將血衣燒毀，將凶器丟進河裡；OZ則否認犯行。

涉案的大學生吳宣則表示只負責買刀，檢警懷疑吳受OZ之託，在新店溪的北市端岸邊監控，並鳴放一枚煙火為訊號，但吳供稱早就離開河堤，不知殺人過程，檢警因此今對吳宣進行測謊，釐清疑點。