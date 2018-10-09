「高富帥」腳踏10條船！開121萬張電子發票詐212萬元

范男（圖中）長得高帥，又開跑車，後面涉案女子中，有4人宣稱是他的「正宮女友」。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-09 11:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲高帥范姓富家公子哥，涉嫌於今年6月成立假公司，再用假交易方式，開立每張1至4元的7、8月電子發票，存放在20個人頭載具內，共計121萬2460張，獲得212萬1200獎金，更誇張的是，中打意外發現他同時交往10名女子，最年輕不到20歲，最年長為40歲，再拿女友的載具當人頭，雙方以1比9或3比7拆帳，財政部察覺有異報請偵查，上述212萬餘元的獎金雖已撥發，但中打已請銀行凍結。

這宗全台首例的電子發票詐獎金案，范男堪稱白忙一場，警方昨天將范男與弟弟、女友等20人依詐欺與組織犯罪防制條例等法辦，范男與寫程式的楊姓工程師（31歲）羈押。

警方私下調查范男的背景，已知他僅高中學歷，出身沙鹿地區的富家，但傳聞他遊手好閒，可能好賭而敗光家產，但還是生活優渥，在台中七期豪宅區租屋，駕駛BMW跑車，警方找到他的10名女友，其中，4人宣稱是「正宮女友」，其餘6人不承認是女友，只說有交往或曾有曖昧。

有趣的是，警方偵訊後，將自稱正宮的4名女子，暫時留置偵訊室4個角落，4女怒目相對，幸好有警察在場戒備，沒有上演打架爭吵戲碼。

中打指出，范男在今年3月成立空殼公司，假買賣開立7、8月發票121萬餘張，每張消費金額僅1至4元，其中共有7380張中獎，最高單張中獎金額4萬元，多數集中於200與1000元，總金額達212萬餘元，國稅局「電子發票整合服務平台」於今年7月發現異常，中區國稅局於今年8月轉報台中地檢署，由中檢指揮中打，於昨天（8日）搜索20多處所，逮捕范男與撰寫程式的楊姓工程師，范男的弟弟與女友，也因提供載具當人頭而被捕，共拘提20人法辦。

中打調查，范男雖遊手好閒，卻相當聰明，想到這種詐領獎金的辦法，也是全台灣第一宗假買賣開電子發票詐獎金的案例，卻仍被國稅局的防弊機制發現。

范男宣稱他成立網路購物公司，設置匯率研究的網站平台，外人點閱平台，可研究美金、人民幣等匯率的漲跌預測，但要支付台幣1至4元，既然有付款，范男就開發票，這一切都是合法。不過，中打卻發現，該購物公司是空殼公司，上述平台也沒有對外開放，而是共犯才能點閱使用，另外，買賣也不是人工上網操作，而是寫程式，由程式開立電子發票，范男再把121萬餘張電子發票，存放自己的弟弟、女友等人的電子載具內。

中打還發現，7、8月發票開獎，是9月25日，在9月至昨天為止，范男又開了200多萬張發票，中打已經請財政部註銷，范男與弟弟、工程師與女友們，以及共犯共20人依詐欺罪、觸犯組織犯罪防制條例等法辦，范男與工程師裁定羈押。

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