虐童案件頻傳 律師：「懲戒權」不是這樣用的

2018-10-09 11:25

〔記者吳政峰／台北報導〕虐童事件頻傳，民眾雖激憤，卻仍止不住一些狠心的父母打罵兒女，曾任檢察官、法官的律師李善植為了導正為人父母的觀念，特別指出，「民法」賦予雙親的懲戒權是在「必要範圍內」才能行使，逾越了仍會觸法。

李善植表示，「民法」第1085條規定：「父母得於必要範圍內，懲戒其子女。」這邊所指的必要範圍，是「實施保護教養」目的所行使的懲戒權，若逾此範圍，在「刑法」上仍構成犯罪。

李善植解釋，法律之所以承認父母之責任及相關權利，乃因子女需要保護與協助，以便能夠在社會團體中發展出自我負責人格，並確保身體及人格發展不致受父母濫用親權的傷害，因此懲戒權的「必要範圍」，應審酌父母的手段是否適合教育子女的目的。

換言之，手段與目的間的關係是否相當，其本質是基於子女之利益，父母絕對不可以拿來當成處罰小孩的尚方寶劍。

以日前一名3歲童被虐而吃糞的案件為例，李善植指出，孩童被以束帶捆綁，父親已明顯逾越教養的必要範圍，不能假懲戒權之名義主張免責，甚至可能構成「刑法」第302條第1項之私行拘禁或以其他非法方法剝奪人之行動自由罪。

此外，李善植透過台灣司法人權進步協會表示，虐童不但涉及刑責，依「兒童及少年福利與權益保障法」第112條第1項規定「故意對兒童及少年犯罪者，加重其刑至二分之一」，還須加重刑期，因此，父母親在教養小孩時，應基於兒女的利益，手段切勿過當，以免觸法。

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