37歲大叔「暈船」16歲傳播妹 一半月收入換2砲

2018-10-09 10:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和友人到汽車旅館開趴，為了炒熱氣氛，張男找兩位傳播妹到場助興，張男一眼就看上綽號「琳琳」的傳播妹，後來還花了5000元與「琳琳」發生2次性行為，但因「琳琳」未滿18歲，張男被橋頭地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑5月，得易科罰金。

判決指出，106年6月間，張姓男子花了6000元找來「蕎蕎」和「琳琳」2位傳播妹到汽車旅館開趴，由於經紀公司規定，傳播妹不得和客人發生性行為，張男雖一眼看上「琳琳」，仍控制好自己沒有做出逾矩的行為。

3天後，張男因難忘「琳琳」的身影，再找「琳琳」到汽車旅館開趴聊天，當酒酣耳熱之際，張男分別以3000和2000元的代價與「琳琳」發生2次性行為，兩人完事後，被臨檢的警方查獲送辦。

橋頭地院審理時，張男坦承自己很喜歡「琳琳」，否認與她發生性行為，且推稱不曉得她未滿18歲，但「琳琳」卻說，自己第一次和張男見面時，就有告訴他自己才16歲，且合議庭傳喚陪同另名到場的傳播妹作證，認定張男在汽車旅館的廁所和床上和「琳琳」上演春宮秀。

由於張姓男子本身是工人，月薪約2萬左右，但傳播公司的報表清楚記載，他為了琳琳花了超過一半的月收入找「琳琳」來坐檯，合議庭根據綜合事證，認定張男與未成年的「琳琳」發生2次性交易，因此判他有罪，可上訴。