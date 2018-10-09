歡樂賞螢季變調！婦摔落山溝亡 區公所判賠

2018-10-09 00:20

〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕70餘歲謝姓老婦於2014年5月3日到台南市楠西區梅嶺賞螢，晚間回程時失足摔落4公尺深的山溝傷重不治。台南地院法官審認楠西區公所有主管路段安全、照明設施不足的管理缺失，對謝婦的不幸身亡要負一半責任，判區公所要賠167萬多元給謝婦3名子女，此案還可上訴。

楠西區公所表示，會對此案提上訴，因謝婦走的路線並非公所規劃的安全路線，公所希望民眾若上山賞螢、賞梅，能遵守公所規劃的安全路線。

謝婦的子女指控，其母於2014年5月3日傍晚到梅嶺賞螢季參加賞螢活動，晚間8點半許回程步行到梅嶺觀音步道通往二層坪停車場方向路段時，這路段原有寬度約7公尺，因通過山溝處設有過路箱涵，但因楠西區公所當時規劃設置不當，使得過路箱涵只有5公尺寬度。

謝婦子女說，因此，這段路在山溝交會處的路面遽然縮減2公尺，且過路箱涵僅在兩側設置高約15公分的路緣石，以阻絕人車墜落，但鋪上水泥柏油後幾乎與路面等高，失去阻絕人車功能，加上是風景區的山區道路，日落後視線不明、未設路燈，使得謝婦沿道路路緣行走時，因天色昏暗，失足墜落深約4公尺的山溝，送醫仍傷重不治。

楠西區公所反駁指公所對此路段過路箱涵設置與管理並無缺失，因賞螢環境不能有人工光害，也難在山區小路普設照明設備，謝婦夜間行走時應視天色自帶照明設備，這過路箱涵設置多年，不曾發生人、車意外事故；且謝婦疑似心肌梗塞，跌落山溝死亡與路面設置管理無相當因果關係。

法官查指，此路段依法應設警告標誌、反光標線、夜間照明或其他安全措施，區公所沒有設置，是有管理上的缺失，因為這處過路箱涵沒設置警告、反光或其他安全防護措施，區公所有管理、維護上的缺失，與謝婦摔落山溝死亡有相當因果關係。

不過，法官也說，謝婦是回程才發生事故，可見不是第一次行走該路，其明知此路無夜間照明，卻未自備手電筒或跟著有帶手電筒者謹慎前行，發生這事故，謝婦本身也要負一半過失責任，審酌謝婦3名子女求償的殯葬費與慰撫金，判區公所共需賠償167萬多元。