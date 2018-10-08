承億文旅遭潑漆 傳董座16歲子涉網路簽賭欠近千萬元

一名男子7日晚間到承億文旅總公司潑漆，意外揭發學生涉及網路簽賭案。（記者王善嬿翻攝）

2018-10-08 23:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市承億文旅7日晚間9點多遭人潑漆，承億文旅董事長戴俊郎發聲明稿自爆「我的小孩在校期間因簽賭而發生的事端」，據親友轉述，現在就讀高中二年級的戴俊郎次子，是被國中的學長設局上網簽賭，金額近千萬元，今已到校辦理休學。

戴生目前就讀的學校師長表示，戴生高一就讀某公立高中職，因學習不佳、家長希望替他換個環境，今年2月初轉校就讀，戴生在校與同學相處正常，只是上學經常遲到、身體不適請假；今已請教官清查各班、向學生宣導預防犯罪，校方強調學校管理嚴格，學生一早就要將手機交出來給老師保管，放學後才可領回，且不定期進行書包檢查等。

戴俊郎表示，每個月給兒子5千元零用錢，也沒給他信用卡花費，兒子幾乎沒甚麼錢可用。

戴的親友表示，網路簽賭及非法暴力入侵國、高中生嚴重，組頭依學生家境狀況，學生沒錢也會先給1萬多元到10萬元不等額度，讓學生如玩電玩一樣，數個月後少則欠賭金1萬多，多則數百萬元，有的家長付錢了事，但戴家不願向惡勢力低頭。

警方調查，涉嫌潑漆的柯姓男子7日晚間自首投案，他供稱與戴生有千萬元債務糾紛，還被對方罵才因此洩憤，潑漆部分，警方依恐嚇、公然侮辱等罪嫌函送法辦，網路簽賭部分已組專案小組追查。