6歲女童太想媽趁爸熟睡溜出門 穿梭車陣險象環生

6歲女童太想媽趁爸熟睡溜出門，迷路找不到家，幸好遇到熱心婦人和2名警察。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-08 23:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕6歲女童思念外出工作的母親，趁著父親在家熟睡，溜出家門尋母卻迷路，孤獨穿梭在鼓山區九如四路上車陣中，險象環生，民眾發現上前關心，女童誤認壞人狂奔，只好報警協助，內惟所員警沿著女童走過的路，帶她一步步找到回家的路。

鼓山分局今表示，內惟派出所警員林宏泉、王瑄嬪獲報趕到場，發現一名熱心婦人因擔心女童安全，跟在她身邊同行，但女童疑似受到驚嚇，邊哭泣邊說著「走開，妳是壞人！」，並向前狂奔，警方立刻指揮來往車輛，避免發生危險。

員警追到人行道趨前詢問女童姓名及住處，但她不斷哭泣，只說家就住在前面，其他問題都不願回答，自顧自地向前奔跑，警方擔心女童驚慌過度會發生意外，連忙攔下女童不斷安撫，並承諾會一直陪著她安全地回到家。

待女童情緒稍緩後，2警徒步陪著女童尋找回家路，花了近1小時才找到住處，睡眼惺忪的女童父親聽見開門聲，走到客廳看見員警，才得知女兒已經外出兜了一圈，父親問女兒得知她想要去找在美術館附近工作的媽媽，但因迷路，幸有熱心路人發現報警，父親向警方道謝，承諾會留意小孩安全。