10/8 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：09、16、21、24、29、36，第二區：3。
38樂合彩：09、16、21、24、29、36。
雙贏彩：01、05、07、09、11、14、15、16、19、21、22、23。
今彩539：07、25、29、32、36。
39樂合彩：07、25、29、32、36。
3星彩：485。
4星彩：0326。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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雙贏彩：01、05、07、09、11、14、15、16、19、21、22、23。
今彩539：07、25、29、32、36。
39樂合彩：07、25、29、32、36。
3星彩：485。
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