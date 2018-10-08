10/8 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-08 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：09、16、21、24、29、36，第二區：3。

38樂合彩：09、16、21、24、29、36。

雙贏彩：01、05、07、09、11、14、15、16、19、21、22、23。

今彩539：07、25、29、32、36。

39樂合彩：07、25、29、32、36。

3星彩：485。

4星彩：0326。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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