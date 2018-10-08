9個月檢舉逾7600件遭圍毆 檢舉魔人身分曝光原因是...

2018-10-08 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄大寮區一名男子因到處檢舉違停，9個月檢舉了7600多件，日前引來鄰居不滿登門理論，男子不甘示弱回應「如果你們沒有違停...」沒想到就遭7、8個人圍毆，目前遭打男子暫不追究，沒有提告。至於這名檢舉人身分為何會曝光，當地居民則表示，因為該名男子的衣角被拍進檢舉照片中，被檢舉人抽絲剝繭比對後才抓包。

臉書粉絲團「黑色豪門企業」今（8日）貼出一段長期檢舉住家附近交通違規男子被圍毆的影片。影片中被毆男子大聲反嗆，「如果你們沒有違停，我檢舉也不...」沒想到話還沒說就被一群人圍毆，一旁的人沒有勸架，反而怒罵斥「講三小」，員警獲報趕抵時，衝突早已結束，事後也沒人提出告訴。

影片曝光後引起網友正反討論，另有網友爆料指稱，該名男子個人檢舉案件從今年1月到9月就有7600多件。而據《三立新聞網》報導，當地居民指出，該匿名檢舉的男子身分之所以會曝光，是因為他騎機車到處檢舉時，身穿「橘色衣服」被行車紀錄器拍到，而他的衣角也剛好出現在違規罰單的照片中。

被檢舉的民眾收到罰單看到照片後，調出自家監視器抽絲剝繭一一比對，最後終於揪出這名身穿橘衣的「檢舉魔人」。當地里長則表示，這名檢舉達人除了檢舉自己里內，連在5公里外的琉球里也在他的檢舉熱點內，「只要他行車記錄器拍到的畫面，全都不放過」。

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