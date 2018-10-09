獨家》海巡人事官不惜造假也要幹掉不適任毒蟲上兵

2018-10-09 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕就是要你滾蛋！「是的，你被做掉了！」

海巡署王姓中尉人事官明知染毒被逮的羅姓上兵，沒有參加志願役士兵不適服會議，竟仍偽造其簽名，甚至在會議記錄上謊稱羅男「尊重本次會議決議結果，一切依照規定處理。」事後羅男發現被做掉，向部隊詢問，上級赫然發現人事官造假，新竹檢方依偽造文書罪嫌將王姓人事官提起公訴。

檢方調查，海巡署羅姓上兵因為持有毒品遭警方臨檢查獲，海巡署因此將他列為優先汰除名單，而王男為海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局第二四岸巡大隊中尉人事官，明知羅男並未參與大隊去年1月24日所召開的志願役士兵不適服會議，仍於會議結束後某時，在辦公室內於會議簽到冊上偽簽羅男姓名，以表示羅男有參與該會議的用意，並在其職務上所掌管的公文書即志願役士兵不適服會會議紀錄上，記載「上兵羅男：本人尊重本次會議決議結果，一切依照規定處理。」等不實事項，並以大隊名義將會議紀錄及簽到冊提供北部地區巡防局，召開相關人事評審委員會以行使，足生損害於羅男，案經羅男告訴偵辦。

王男坦承羅男並未參與會議，而他仍在簽到簿簽署羅男姓名，且在會議紀錄上填具上述意見，辯稱他在簽名前有電話聯絡羅男，詢問其有無意見，羅男則稱沒什麼好說的，並同意他簽名。

海巡署官員表示，全案是因接獲羅男詢問其不適服會議案一事，經查詢公文系統，並將會議紀錄及簽到簿拿給羅男觀覽，當時羅男說他根本未開這個會議，為何有其簽名？因此決定提告。最後檢方依刑法行使偽造私文書以及行使不實登載公文書等罪嫌起訴王男。

據了解，王男原本抱著「為部隊除害」、「為國除害」的態度，在處理此事上「便宜行事」，沒想到反而被羅姓毒蟲抓到小辮子，事後雙方談和解時，羅男開出百萬天價，讓王男大嘆不如歸去，據悉他目前正打算辦理退伍，離開部隊這個傷心地。

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