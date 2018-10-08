綠帽夫入獄要關11年 妻與小王生一女 法官：人之常情

2018-10-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中有位游姓男子，在2014年才剛與妻子完婚，8個月後就因涉案而入獄服刑，預計在2025年出獄；不料游男的新婚妻子不甘寂寞，竟在外結交小王，兩人還生下1女；游男得知後向2人提出告訴，但法官認為「游男妻長期獨守空閨，另尋感情寄託，人之常情」，最後游男妻與小王被判有期徒刑3個月可易科罰金9萬元，全案定讞。

《聯合新聞網》報導，游男在2014年3月時與羅女結婚，並在同年5月生下女兒，但8個月後游男就因涉及案件遭判刑，須在2014年11月入監服刑，預計出獄時間為2025年。

但游男的新婚妻子羅女之後因不甘寂寞，在外結識張姓男子後與之交往，2人還生下1女；游男在得知自己被戴綠帽後，向2人提出妨害家庭的告訴；一審時法院依妨害家庭罪嫌判2人有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元。

不過游男因為覺得一審判決太輕，決定再上訴；但二審法官認為，張男與羅女是兩情相悅才觸法，並不是以強制手段介入游男的婚姻，2人也始終坦承犯行，犯後態度良好；認為羅女在丈夫入獄後獨守空閨，還要獨力扶養女兒；「尋求感情、經濟的寄託，實屬人之常情，尚難苛責。」因此二審法官認為一審的判刑與易科罰金的金額合乎標準，駁回游男的上訴，全案定讞。