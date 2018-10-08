網路遊戲中辱罵隊友「傻B、低能」 檢方認定公然侮辱

2018-10-08 21:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕玩網路遊戲時，就算不知對方真實身分，辱罵「傻B、低能、廢物」，也照樣會吃官司！

李姓男子不滿「豬隊友」玩遊戲技巧不佳，拖累團隊成績，憤而邊玩遊戲邊辱罵對方「傻B、低能、廢物」，被害人不甘受辱憤而提告，新竹檢方認為網路身分因與他成員的互動，所產生、型塑的人際關係、名譽及評價，與真實社會並無差異，全案依公然侮辱罪嫌提起公訴。

檢警調查，李男與侯男均係網路遊戲「英雄聯盟」玩家，1月間李男不滿同隊伍的侯男遊戲技巧不佳，竟在網路遊戲聊天室內，屬於兩隊隊伍成員均得共見聞版面中，公然以暱稱「哥哥掏出毛毛蟲」留言：「你爸是低能」、 「你也是低能」、「你低能啊」、「白吃嗎」、「傻B」、 「而且是智商超低」、「記得告我唷！廢物狗！」等語，公然侮辱侯男，致使侯男名譽受損，憤而提告。

李男到案後矢口否認公然侮辱，辯稱這些話或許是他罵的，但他也沒有印象，因為有時候大家在網路遊戲上會互相嘴砲。

檢方指出，所謂「侮辱」係以使人難堪為目的，以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑輕蔑或攻擊的意思，足以貶損個人在社會上所保持的人格或地位的評價。

個人於網路空間上，以匿名或假名與他人往來，彼此間固然可能不知道他人真實身分及姓名，然其來往活動，仍須依賴個人於網路空間的化身身分、角色以交互建構，故個人以匿名、假名所創設的網路化身，與其所在的網路社群成員間，亦同具專屬於該群組及平台，就其網路身分因與他成員陸續往來互動，所逐漸產生、型塑的人際關係、名譽及評價，與真實社會並無差異。

檢方強調，行為人只要對該網路化身身分有所認識，且個人均係以該網路空間的匿名、代號，與相同社群其他網路使用者相互交易、往來，則網際網路進行交易時所使用的代號、匿名本身，仍具有表彰可得特定人身分的效果，自亦應受法律關於名譽權的保護。因此李男所為，係犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌，全案提起公訴。