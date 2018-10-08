木棧板遭燃釀火海 3輛汽機車燒剩鐵殼

彰化縣社頭鄉忠孝三路下午突然發生大火，一輛自小客車來不及移出，陷入無情火海。（記者陳冠備翻攝）

2018-10-08 17:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉忠孝三路附近今日下午2點半發生火警意外，一處原本堆放閒置棧板的地方突然冒出大火，火勢延燒一旁鐵皮屋，由於鄰近住家，眾人紛紛閃避，火勢延燒1個多小時才被控制，但路旁停放的3輛汽機車已燒得只剩鐵殼。附近居民懷疑，是有人亂丟菸蒂才釀災。

這場大火來得突然又猛烈，濃濃黑煙更是不斷竄往天際，有民眾江大火畫面PO上臉書「社頭人俱樂部」，不少網友驚呼「好恐怖」、「煙好大」，火勢受控制後所幸無人受傷，但停在路邊的1輛汽車與2輛機車均被燒毀，另有1輛轎車烤漆與車窗因高溫部分融化。

當地民眾認為，當時路旁雜草棧板冒出火光，沒多久火勢就燒到一旁鐵皮屋，接著一旁停放的車輛也被引燃，然後就陷入火海了，一切發生相當迅速；也有民眾表示，是有人路過時抽菸亂丟菸蒂，加上最近天氣乾燥才會引發火警。

社頭消防小隊長詹啟源表示，消防隊接獲報案，立即出動水箱車前往灌救，抵達現場時，鐵皮屋與車子已陷入火海，消防人員趕緊佈水線搶救，所幸並未有民眾受困，也無人受傷，詳細起火原因與損失仍需調查。

相關影音

火勢1個小時獲得控制，1輛轎車燒得只剩鐵殼。（翻攝社頭人俱樂部）