被控抓頭撞牆 周杰倫叔叔否認、反指對方「後悔和解」

2018-10-08 16:27

〔記者溫于德／台北報導〕亞洲天王周杰倫親叔周耀義，被控擔任住家社區管委會主委期間，向陳姓女住戶追討管理費未果，竟將對方推倒在地、並罵是「狗」；檢方偵查後依傷害、公然侮辱、毀損與恐嚇等罪起訴。台北地院稍早開庭審理，周僅承認涉犯毀損與「有前提的傷害罪」；周庭後則指，雙方原本談定和解，「但她現在又後悔了」。

周男先前遭陳女爆料，在她購入該屋後，除追討前屋主欠下10餘萬元管理費，也討要入住後每月2500元管理費；而雙方之所以起衝突、原因在於，周在她自費裝潢時多次進入屋內，才會有所爭執。

周男同時被指，陳女與女兒今年1月27在地下室等搭電梯時，一度遭管理員以「未交管理費」為由攔下、不給搭乘電梯；陳為求自保立刻報警，卻遭周與管理員質問「為何要報警？」並將手機打落在地，導致手機螢幕碎裂，周見狀竟還不罷休，再對她拳打腳踢。

周男挨告後否認犯行，但檢方根據社區監視器及陳女手機蒐證畫面，認定先動手的是周男，日前依法起訴，法院今開庭審理。

「已經傳和解書了」願和解的周男稍早持和解書強調，雙方原本談好和解條件準備簽立和解書，但陳女突然說要去住院，才未和解；此外，對於是否打人，周也解釋，陳先抓他，他才會抓陳的脖子，「且因她個子小才會跌倒」，並強調「我如果真要打他，不是這樣子」至於又指陳是「狗」，周也說，因常見陳抱著一隻狗，才會說她是「狗」。

周男另認為，陳女驗傷報告上寫到有頭或脖子等處疼痛情形，均屬「主觀感覺」，加上事發5天後經檢查才住院，基於不能將陳身上原本病痛都歸咎於他，聲請調查陳女病歷。

至於體況不佳而未出庭陳女、則由告訴代理人反駁周男說法提到，雙方之所以未再談和解，是因周再度激怒陳、並害的住院所致，且現已不願再談和解。

周男出庭後再度提到，雙方起初談和解時，他已跟對方說OK，豈知陳女現又後悔了；對於記者詢問「是否開太多條件被拒絕和解？」周連說三聲NO，並自清「完全接受她的條件」。

陳女告訴代理人則說，陳至今仍害怕周男，因此盼藉司法途徑解決、讓心理得到平衡；他接著說，雙方和解破局最大原因仍在於「周至今未道歉」，連稍早開庭都未認錯、並否認部分惡行，認為周根本沒有誠意，所以無法原諒周。