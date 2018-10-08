台68橋下工地遭偷倒廢棄物 竹市府偕檢警追查

台68快速道路橋下靠近新竹市運動公園處遭人偷倒建築廢棄物，環保局和警方到場蒐證，已追查到可疑對象，除了開罰，也由警方移送地檢署偵辦。（記者洪美秀攝）

2018-10-08 16:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員曾資程今天指稱，位在台68快速公路橋下的工地今天清晨疑遭人傾倒事業廢棄物和建築廢棄物，現場預估有10立方公尺的建築廢棄物，警方和環保局獲報後，已前往蒐查，並已追蹤到可疑對象，未來除予以罰款外，也會移送法辦，遏止這樣的不肖行為。

新竹市環保局表示，被傾倒的建築廢棄物包括裝潢過的廢棄物，還有汽機車維修後拆下來的零件及空調零件，另有殘餘的溶劑筒，面積約10立方公尺，研判是今天清晨被傾倒的，環保局已會同警方前往現場蒐證及清查，依照廢棄物清理法開罰，同時移送地檢署，目前已由檢方偵辦請警方要求司機等相關人等到案說明。

市議員曾資程說，位在頭前溪橋旁過去是狗狗公園，如今正進行運動公園和入口意象工程的台68橋下工地，過去已很少被偷倒廢棄物，加上最近工程施工，工程車進入頻繁，沒想到竟還是被不肖人士偷倒垃圾，實在很可惡，幸好環保局和警方快速到場處理及蒐證，也查到可疑的車輛和相關事證，希望能給偷倒者一頭棒喝，遏阻這樣的事再發生，維護頭前溪橋下河岸及台68快速公路橋下的乾淨與美觀。