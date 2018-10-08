剛調職工作不順 男公司內燒炭亡

2018-10-08 15:20

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區一間人力資源公司傳出員工燒炭，警、消人員獲報到場時，37歲余姓男子已經僵硬、明顯死亡，目前已排除他殺正聯繫死者家屬前來。

據了解，今早該公司員工上班時，發現辦公室內瀰漫陣陣木炭位，且還有一處隔間遭人反鎖，破門後發現余男倒臥地面，已經沒有呼吸心跳，立即通報警、消人員到場。

警方採證時發現余男留有遺書，指環境不適應壓力很大，公司表示余男近期期剛從台南調上來，公司有協助安頓生活，不解他為何尋短，警方後續將請余男家人及公司幹部製作筆錄，協助釐清詳細自殺原因。

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