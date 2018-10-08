警、民親送慰問金還包半年房租 弱勢家庭感動淚謝

2018-10-08 14:47

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局中平派出所所長蔡天瑞，為善不落人後，日前得知轄區內有戶郭家人家境困苦，父親病逝、母親又罹癌，兄弟兩人遭酒駕車輛撞傷，復健之路漫長，經濟重擔全落在郭家大姊身上，但郭女近年來因過度操勞染病，家中支柱倒下，經濟來源頓失，蔡天瑞得知此況後立即聯繫轄內社福團體，日前偕同紫福關懷協會創辦人吳瑞華及中平警友站副站長吳思誼一同前往郭家探視，不僅贈送慰問金，還大方包下6個月房租，讓郭家人感激不已。

據悉，郭父在4年前因急性腦中風病逝，年邁的母親因罹患直腸癌，需要定期回診追蹤治療，每個月醫藥費相當可觀，但屋漏偏逢連夜雨，2年前，郭家兄弟在騎機車上班途中，遭酒駕者撞擊，雖幸運撿回一命，但需要幾十萬醫藥費開刀安裝人工關節及膝蓋，目前不但無法工作，還有漫長的復健之路要走，家中經濟重擔全落在郭家大姊身上。

未料，她卻因工作繁忙、操勞過度，今年6月病倒，隨即被診斷出有貧血、冰凍肩、肌腱炎、關節炎等症狀，身體狀況亮起紅燈，讓她不得不暫停工作在家休養，家中積蓄也幾乎用罄，只能仰賴區公所、市府社會福利服務中心的馬上關懷急難救助金，但入不敷出，現在連房租都必須向鄰居周轉。

蔡天瑞聽聞郭家人窘境，主動聯繫轄內的公益慈善團體紫福關懷協會創辦人吳瑞華以及中平警友站副站長吳思誼，日前相約一起前往郭家探視慰問，吳思誼當場以個人名義慨捐2萬元紅包給郭家，吳瑞華承諾包下6個月的房租費，希望能暫時緩解郭家人的燃眉之急，也盼望外界可以拋磚引玉，各界的善行宛如及時雨，讓郭家人深受感動，頻頻道謝：「謝謝有你們！」