又來了！臉書廣告詐騙 誆為萬豐國小籌措畢旅經費賣包

2018-10-08 14:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕許多民眾近日於臉書廣告上看到一則廣告，內容為幫助南投仁愛鄉萬豐國小籌措畢業旅行經費，義賣手工皮包。萬豐國小於臉書粉絲頁上再度澄清此為假廣告，萬豐已四年無任何皮革包義賣，若民眾已下訂貨到付款，可向送貨員要求退貨。

今年5月時，各媒體曾披露，有不肖業者打著萬豐國小名義，在網路販售皮包，還穿插真實新聞報導畫面，消費者一不注意就可能受騙上當，校方緊急報警。不過沉寂5個月後，近日又有業者用同樣手法於臉書廣告上推銷義賣活動，同樣附上過去電視台報導的影片，企圖以假亂真，詐騙手法與5月相同。

萬豐國小本月於臉書上再度澄清，萬豐國小已4年無任何皮革包義賣，一個手工皮革包的製作耗時費力，學生無法做到如此多樣化和美麗的包包，銷售網站上還打出「四件套組」，那學生根本不用上課了。

萬豐國小強調，學校經費拮据，無法買到那麼多種顏色的「真皮」。而且學生真的「技術」有限。若民眾已下訂貨到付款，請跟送貨員說要求退貨，「因為這是詐騙，千萬不要付錢。」

許多民眾也在臉書上互相提醒避免上當，也有民眾氣憤的表示，FB（臉書）跑出的贊助廣告，號稱原住民小朋友手工包，「為什麼要這樣消費原住民呢！我不再相信FB廣告了！」