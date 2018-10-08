台灣最大宗漁船走私K毒案 「昇利滿號」船長判12年

昇利滿號今年2月2日涉嫌走私1289.6公斤K他命遭查獲，高雄地院一審將船長陳在舜判刑12年。（資料照，記者黃建華翻攝）

2018-10-08 14:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署今年2月間指揮高市苓雅警分局和海巡緝私艦，於小琉球外海查獲「昇利滿號」漁船涉嫌走私1289.6公斤K他命，市值超過新台幣33億元，這也是國內治安史上破獲最大宗的K他命走私案，高雄地院一審將涉案船長陳在順依運輸三級毒品罪，判刑12年。可上訴。

判決指出，被告陳在順（63歲）以每月租金6萬元之代價向廖姓船東租賃「昇利滿號」使用，2018年1月2日8時許，在屏東縣東港漁港與真實姓名年籍不詳，綽號「昌仔」者見面謀議，由陳男擔任船長，駕駛昇利滿號前往台灣南部北緯18度10分、東經116度30分海域，以漁船密艙裝載夾藏之方式，走私運輸第三級毒品K他命至屏東縣東港漁港後在台灣販賣。「昌仔」並告知陳在順運毒成功後，即可獲得200萬元高額報酬。

陳男貪圖上開報酬，邀集不知情之田男擔任輪機長，並聘僱不知情之印尼籍成年漁工5人擔任船員，於今年1月6日9時47分許，自東港出海，但航行至小琉球附近海域，田姓輪機長身體不適，即而另搭竹筏先行返回小琉球。

陳在順遂與上開5名印尼漁工駕昇利滿號於同年月26日夜間某時，抵達台、菲與中國間南海海域，與一艘不詳中國籍之漁船取得聯繫後，由該漁船上將內裝第三級毒品K他命之黑色塑膠共計126包綁繩子後丟至海上，陳再指示不知情之印尼漁工，將黑色塑膠袋126包拖上昇利滿號甲板，藏置於漁船下方密艙內，隨即回航。

未料，昇利滿號輪舵故障，無法轉向，陳男又以衛星電話聯繫不知情之陳、吳等友人駕駛滿盈祥號漁船，至南海海域將昇利滿號拖回台。

檢、警、海巡掌握昇利滿號運毒情資，得知該船在海面故障失去動力，找其他漁船拖船，2 月2 日專案人員即在小琉球外海處，登檢該船，並將該船押回高雄港海巡碼頭，經船長陳在順同意執行搜索，在該漁船冰櫃底部夾層內，查獲以「鐵觀音茶葉」真空包偽裝的高純度K他命126袋，每袋約10.2公斤，總重1289.6公斤，逮捕陳男。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆