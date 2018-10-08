思念亡父吸毒解憂「K菸女」1個月被同警察抓2次

2018-10-08 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕又是妳！中市27歲劉姓女子，抽完「K菸」騎車返家途中，隨風飄散的K菸味，引起騎在後面員警的注意，攔檢時劉女卻脫口而出「怎麼又是妳！」，原來劉女於今年8月8日父親節，才因抽K菸被同一群員警逮個正著，當時她哭著說，因想念過世父親抒發心情才吸毒，員警印象深刻，沒想到這次又狹路相逢，栽在同員警手中，她坦承每天要吸至少5支K菸，全案違反毒品防制條例函送法辦。

中市警局第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉，上月25日騎車於轄內巡邏時，發覺晚風中竟飄來陣陣K味，3人尋找味道來源，確認K味，來自前方某位機車女騎士，員警攔下盤查。沒想到機車騎士才脫下安全帽，竟喊出：「又是你！」，員警定睛一看，發現眼前的女騎士，竟是1個多月前在小巷內抽K菸，被當場查獲的劉姓女子。

劉女上次被捕時，哭著告訴員警，父親節思念亡父，才會抽K菸調適心情，這段告白言猶在耳，沒想到隔了1個多月，劉女的心情仍是無法平復，身上的濃厚K味讓自己露餡。

劉女自知無法狡賴，主動交出1個內有0.24公克愷他命殘渣的K盤給警方，坦承自己幾乎都要吸食至少5支K菸解癮，因為家人不知道自己施用愷他命毒品，每次都要找藉口外出才能「調適心情」，經警方調查，劉姓女子沒有前科記錄，雖因吸食愷他命曾被警方查獲數次，然都因持有數量未達法定標準，繳完罰款後就能全身而退，全案函請檢方偵辦。

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